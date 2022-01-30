Более 500 раз в 2022-м году в Белгороде фиксировали нарушение масочного режима

Главная цель профилактической работы – снизить количество заражений коронавирусом. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

С начала года в Белгороде составили 520 протоколов за нарушение масочного режима. Рейды по проверке соблюдения противоэпидемических мероприятий в областном центре проводятся ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В состав межведомственных групп входят сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, муниципальной стражи, управления ГОЧС. В ходе мониторинговых мероприятий они проверяют торговые центры, общественные места и транспорт.

На сегодняшний день эпидобстановка в области стабильная, но отказываться от соблюдения мер санитарной безопасности рано. Так, 27 января в регионе были выявлены первые 14 случаев заражения штаммом «Омикрон».

Ежедневно в Белгороде выявляется до 30 нарушений масочного режима. С начала года уже составлено 520 протоколов. Главная цель профилактической работы – снизить количество заражений коронавирусом.