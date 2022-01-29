В последнее воскресенье января на Белгородчине ждут метель

Во время перемещения по скользкой улице избегайте резких движений и постоянно смотрите себе под ноги. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В воскресенье, 30 января на территории региона будет облачно с прояснением. Небольшой, местами умеренный снег. Днем местами метель, снежные заносы.

Ветер южный от восьми до 13-ти метров в секунду, днем местами порывы до 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от двух до семи градусов мороза, днем – от ноля до минус пяти градусов.

В Белгороде ночью от минус трех до минус пяти градусов, днем – от ноля до двух градусов мороза.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей и гостей области на соблюдение правил пожарной безопасности: не перегружайте электрические сети, следите за исправностью электропроводки, не оставляйте топящиеся печи без присмотра.

Спасатели напоминают пешеходам, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной путь любого транспортного средства. В связи с этим при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машина остановилась и пропускает вас. Также рекомендуется обувать малоскользящую обувь перед выходом из дома. Во время перемещения по скользкой улице избегайте резких движений и постоянно смотрите себе под ноги. Если нужно осмотреться, не стоит этого делать на ходу – лучше остановиться.

Водителям рекомендуют снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Управляя автомобилем, не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. В связи с прогнозируемыми осадками, перед выездом проверяйте состояние стеклоочистителей и световых приборов. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах, соблюдайте дистанцию. Участки со снежными заносами проезжайте сходу на пониженной передаче с равномерной скоростью. Берегите от падения слабозакрепленных конструкций и аварийных деревьев свои автомобили, паркуя их в безопасных местах.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.