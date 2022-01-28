В играх участвовали около 60-ти человек. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде прошел первый турнир по шашкам и шахматам среди профсоюзов. Мероприятие состоялось в рамках месячника патриотической и спортивно-массовой работы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В играх участвовали около 60-ти человек: сотрудники мэрии, ресурсоснабжающих организаций, учителя школ, воспитатели детских садов, работники культуры, военнослужащие.

Соблюдение правил шахматистами-любителями оценивал судья всероссийской категории, мастер FIDE Леонид Окунь. Главным судьей соревнований по шашкам стал заслуженный работник физической культуры РФ, кандидат в мастера спорта Виталий Грицаев.

После нескольких часов напряженной интеллектуальной борьбы стали известны имена победителей турнира. Первое место по шахматам среди мужчин занял активист теннисного клуба Центра народного творчества Виталий Лозинский, среди женщин – ведущий инженер ГУП «Белводоканал» Юлия Сущенко.

Победу в турнире по шашкам среди мужчин одержал участник шахматно-шашечного клуба Центра народного творчества Николай Ткачев, среди женщин – ведущий инженер ГУП «Белводоканал» Светлана Смирнова.

Победителям вручили почетные грамоты, медали и ценные призы.