Виртуальные аферисты похитили у белгородцев более пяти млн рублей

Злоумышленники предлагают заманчивые условия – вложить деньги и без особых усилий извлекать доход. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

27 января в Белгородской области зарегистрировано 14 фактов мошенничеств. Общая сумма ущерба составила 5 642 149 рублей. Из них 2 152 500 рублей потерпевшие взяли в кредит. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Так, в полицию Старого Оскола обратился 71-летний местный житель, который рассказал, что хотел преумножить свой капитал с помощью инвестиционной платформы, предлагавшей услуги в интернете. Доверившись, как оказалось, мошенникам, пенсионер лишился своих сбережений - 600 тысяч рублей.

Полицейские предупреждают об участившихся случаях мошенничеств, совершаемых под предлогом получения дополнительного заработка на инвестиционных платформах. Злоумышленники предлагают заманчивые условия – вложить деньги и без особых усилий извлекать доход.

После внесения минимального депозита на подконтрольный мошенникам счет и регистрации в личном кабинете инвестиционной платформы, лже-брокеры предоставляют клиентам информацию о том, что вклад якобы начал расти. Таким образом, злоумышленники побуждают граждан увеличивать сумму вложений. О том, что инвестиционная платформа фейковая, клиенты узнают после неудачных попыток вывести деньги со счета.

Сотрудники полиции рекомендуют не принимать участия в биржевых и инвестиционных проектах, не обладая специальными знаниями. Прежде, чем решиться на вклад, изучите информацию о деятельности торговой площадки. Получить информацию о деятельности таких организаций можно на официальном сайте Центрального банка РФ.