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Общество28 января 2022 12:41

Энергетики подключили к сетям новую школу и детские сады в Белгороде и Белгородском районе

Образовательные учреждения оснащены основным и резервным источниками питания
Источник:kp.ru
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Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» выполнили технологическое присоединение сразу трех крупных образовательных учреждений, строительство которых ведется в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография»: школы на 1100 мест в селе Таврово и двух детских садов в Белгороде.

Новая школа в микрорайоне ИЖС Таврово-4 заявленной мощностью 350,7 кВт строится в рамках нацпроекта «Образование». Помимо кабинетов, здесь будет два бассейна, актовый и спортивный залы, столовая и лифты для маломобильных групп. На территории учреждения оборудуют стадион, две спортивные площадки и теплицу. Установят видеонаблюдение, противопожарную систему, турникеты и металлодетектор на центральном входе. Завершить работы планируют к июлю текущего года.

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