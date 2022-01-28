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Здоровье28 января 2022 12:06

За сутки пять жителей Белгородской области умерли от коронавируса

Всего с начала пандемии в регионе от ковида скончались 1907 человек
Алексей СЕРГУНИН
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Днем ранее умерли шесть человек, а 25 января – пять.

Днем ранее умерли шесть человек, а 25 января – пять.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались пять человек. Это жительница Губкинского городского округа 1957 года рождения и жительница Белгорода 1955 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2.

Также среди скончавшихся - жительница Старооскольского городского округа 1933 года рождения, житель Губкинского городского округа 1967 года рождения и жительница Чернянского района 1962 года рождения. Все они проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Напомним, что днем ранее умерли шесть человек, а 25 января – пять.

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 1907 человек.

Как сообщалось ранее, 27 января в регионе положительный тест на COVID-19 сдали 329 человек, а от коронавируса вылечились 328 жителей региона.

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