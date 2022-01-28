Еще 328 белгородцев вылечились от коронавируса

13192 белгородца находятся на самоизоляции. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки от коронавируса вылечился 328 жителей региона. Это на восемь больше, чем за 26 января, и на 47 – чем за 25 января.

Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса вылечились 78423 человека.

Тем временем 13192 белгородца находятся на самоизоляции, 25627 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 259474 - сняты с самоизоляции.

Как сообщалось ранее, 27 января в регионе положительный тест на COVID-19 сдали 329 человек.