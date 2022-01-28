Белгородцы могут трудоустроиться дистанционно

С 1 января 2022 года во всех центрах занятости населения Белгородской области, наравне с очным приемом работодателей и граждан, к специалистам можно обратиться дистанционно через единую цифровую платформу «Работа в России». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

При этом в большинстве случаев соискателям нужен упрощенный перечень документов – это заявление и резюме. Остальные документы будут запрашиваться из государственных информационных систем посредством межведомственного взаимодействия.

Еще одной особенностью взаимодействия работодателей, граждан и служб занятости в электронной форме стало закрепление за центрами занятости обязанности регистрировать граждан в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) при сайте Госуслуг для подачи заявлений через единую цифровую платформу «Работа в России» (при отсутствии у гражданина подтвержденной учетной записи).

Кроме этого, для расширения банка общедоступных вакансий работодатели с численностью работников выше 25 человек обязаны размещать на единой цифровой платформе занятости и трудовых отношений информацию о вакансиях.

Отметим, целью внедрения данного информационного ресурса является формирование единых требований к порядку предоставления государственных слуг в сфере занятости и создание единой федеральной системы мониторинга и управления качеством деятельности органов службы занятости на основе единых стандартов.

Использование ЕЦП «Работа в России» гражданами, ищущими работу, с одной стороны и работодателями – с другой, позволит упростить формат взаимодействия и получения необходимого спектра государственных услуг в сфере занятости.