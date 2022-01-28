Белгородские росгвардейцы приняли участие в мероприятиях, посвященных 78-ой годовщине снятия блокады Ленинграда

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В четверг, 27 января, страна отметила 78-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. К участию в памятных мероприятиях присоединились сотрудники регионального Управления Росгвардии. В День воинской славы они посетили музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление». Гости поддержали всероссийскую акцию «Блокадный хлеб» и ознакомились с литературно-музыкальной композицией «Ленинградский метроном», посвященной подвигу и героизму, осажденного фашистами города.

- Ровно 78 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады, которая длилась 872 дня. Мужество ленинградцев, доблесть защитников города навсегда останется в памяти многих поколений как символ стойкости и самоотверженности, – отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Василий Ермоленко.