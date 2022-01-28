Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 января 2022 9:30

Белгородские росгвардейцы приняли участие в мероприятиях, посвященных 78-ой годовщине снятия блокады Ленинграда

Сотрудники ведомства поддержали акцию «Блокадный хлеб» и ознакомились с литературно-музыкальной композицией «Ленинградский метроном»
Анастасия Лемешко
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В четверг, 27 января, страна отметила 78-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. К участию в памятных мероприятиях присоединились сотрудники регионального Управления Росгвардии. В День воинской славы они посетили музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление». Гости поддержали всероссийскую акцию «Блокадный хлеб» и ознакомились с литературно-музыкальной композицией «Ленинградский метроном», посвященной подвигу и героизму, осажденного фашистами города.

- Ровно 78 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады, которая длилась 872 дня. Мужество ленинградцев, доблесть защитников города навсегда останется в памяти многих поколений как символ стойкости и самоотверженности, – отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Василий Ермоленко.