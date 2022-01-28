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Происшествия28 января 2022 9:16

Белгородские пограничники изъяли 11 килограммов подозрительного вещества, предположительно наркотиков

В месте их обнаружения задержан иностранец, незаконно пересекший границу
Анастасия Лемешко
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фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

В районе села Грузское Белгородской области пограничники задержали иностранца. С его слов, он является уроженцем ближнего зарубежья. Границу мужчина пересек в обход установленных пунктов пропуска и мест пересечения. Пограничникам он объяснил, что направлялся в гости к знакомому. В ходе осмотра местности была обнаружена коробка. В ней находилось больше двадцати полиэтиленовых свертков с подозрительным веществом. Предположительно, их содержимое является наркотиком растительного происхождения общим весом свыше 11 килограммов.

фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

- По указанному факту после проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

В ведомстве также напомнили, что нарушение установленного законодательства в сфере охраны государственной границы может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.

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