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Общество28 января 2022 7:53

Белгородские росгвардейцы задержали разыскивавшегося за кражу мужчину

Для дальнейшего разбирательства его передали полиции
Анастасия Лемешко
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Сотрудники вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии задержали объявленного в федеральный розыск мужчину. По данным ведомства, 28-летнего уроженца ближнего зарубежья подозревают в краже из магазина косметики. Находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны заметил его на улице Энергетиков. При проверке по базе данных подтвердилось, что мужчина находится в розыске.

- Задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Белгородской области.

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