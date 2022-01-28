Белгородские росгвардейцы задержали разыскивавшегося за кражу мужчину

Сотрудники вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии задержали объявленного в федеральный розыск мужчину. По данным ведомства, 28-летнего уроженца ближнего зарубежья подозревают в краже из магазина косметики. Находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны заметил его на улице Энергетиков. При проверке по базе данных подтвердилось, что мужчина находится в розыске.

- Задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Белгородской области.