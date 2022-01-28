С начала года медицинские классы начали работать в 15 школах региона. Фото пресс-службы администрации Красногвардейского района.

В белгородских школах начались занятия в медицинских классах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В Ливенскую школу № 1 поступило современное оборудование, и теперь у ребят есть настоящие химические лаборатории, различные медицинские приборы и тренажеры.

Школьники могут познакомиться с рабочими инструментами терапевтов, хирургов и реаниматологов, а также научиться проводить несложные процедуры. Цифровые лаборатории с манекенами людей предназначены для хирургических операций. Медицинские тренажеры, среди которых учебные дефибрилляторы, помогут проводить терапию сердечного ритма, а тренажер-симулятор наглядно показывает промывание желудка.

Напомним, что с начала года медицинские классы начали работать в 15 школах региона. Еще девять образовательных организаций будут оснащены в 2022 году.

Всего в регионе были определены 24 пилотных школы, в которых созданы 30 специализированных – медицинских – классов. В каждом из этих учебных заведений будут оборудованы кабинеты практической медицины.