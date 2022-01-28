На Белгородчине состоялся первый Кубок области по регби на снегу

Трофей достался команде центра развития спорта Белгородского района. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Старом Осколе состоялся первый Кубок Белгородской области по регби на снегу. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Эту спортивную дисциплину в нашем регионе развивают уже больше 12 лет. Традиционно в регби на снегу играют коллективы по пять человек. Тайм – пять минут, а матчи – на мини-поле.

На этот раз в соревнованиях приняли участие команды СШОР №1 Белгорода, центра развития спорта Белгородского района, ОЭМК (Старый Оскол), Лебединский ГОК-Рудстрой (Губкин) и Втормет (Белгород).

В итоге трофей достался команде центра развития спорта Белгородского района. Серебро у представителей спортивной школы № 1 Белгорода. Бронза за еще одной белгородской командой.

Отметим, что лучшие игроки турнира представят Белгородскую область на чемпионате России в Зеленодольске с 19 по 20 февраля.