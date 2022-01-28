Соцопрос: россияне верят в победы наших олимпийцев

Россияне в реальности предпочитают заниматься лыжами и кататься на коньках, а болеть – за фигурное катание и биатлон. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Более половины наших соотечественников уверены, что Россия окажется в призовой тройке медального зачета зимней Олимпиады-2022. Победу в неофициальном командном зачете России прочат 13%, еще 48% - нахождение в первой тройке. По мнению 15%, наша сборная займет в медальном зачете Игр место не выше четвертого.

Таковы результаты опроса, проведенного сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и страховой компании «Росгосстрах» накануне ХХIV зимних Олимпийских игр. На вопросы отвечали совершеннолетние жители городов с населением более 100 тысяч человек.

В топ-3 зрительских симпатий среди зимних видов вошли фигурное катание (его любят смотреть 48%), биатлон (44%) и хоккей с шайбой (36%). Достаточно популярны также лыжные гонки (27%), прыжки с трамплина (18%) и кёрлинг (15%).

Что касается занятий спортом в реальности, то 26% опрошенных россиян предпочитают лыжи, 24% - коньки, 7% - хоккей с шайбой, 6% - фигурное катание и по 5% - горные лыжи и сноуборд. Однако есть и те, кто вовсе не занимается зимними видами спорта: таких респондентов набралось 40%.