Старооскольских ребят ждут в детском саду «Введенский»

Фото: архив пресс-службы Белгородской митрополии.

Напомним, детский сад, рассчитанный на 100 детей в возрасте от полутора лет, распахнул свои двери в микрорайоне Лебединец Старого Оскола в сентябре 2021 года. Все работы по реконструкции и обустройству его помещений проводились на средства Белгородской и Старооскольской епархии и частные пожертвования.

Здание детского сада - двухэтажное, его общая площадь составляет более 1000 квадратных метров. На его территории расположен домовый храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, музыкальный и спортивный залы, детские уличные площадки. Важно, что для маленьких воспитанников были приобретены не только специализированная мебель и современное оборудование, но и адаптированные под рост ребенка иконостас и киоты.

Как подчеркивают в педагогическом коллективе сада «Введенский», главное – это воспитание в атмосфере любви, добра и с почтением к православным традициям. И с радостью сообщают, что в учреждении открыт набор детей в группу раннего развития (от 1,6 до 3 лет), в младшую (от 3 до 4 лет), среднюю (от 4 до 5 лет), старшую (от 5 до 6 лет) и подготовительную к школе группу (от 6 до 7 лет).

Задать все вопросы директору сада можно обратившись по телефонам: 8-905-878-10-43 и 8-920-555-82-43. Добро пожаловать!