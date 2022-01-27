В Белгородской области появились «лесные столовые»

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

На территории заказников, охотхозяйств и охотничьих угодий в Белгородской области организуют «лесные столовые». Здесь могут найти себе пропитание животные.

Как отмечают в региональном управлении Экоохотнадзора, зимой из-за нехватки продовольствия и морозов под угрозой гибели оказываются косули, олени, зайцы русаки и даже лоси. Подкормка помогает им пережить холода. Очередную порцию кормов недавно выложили в заказнике «Угримский».

Всего закуплено почти двести мешков фуражного ячменя. Высокоэнергетический концентрированный корм особенно по нраву оленю и косуле.

- Усиленная подкормка животных продлится до наступления теплого времени года, когда обитатели леса сами смогут добыть себе пропитание, - отметили в управлении Экоохотнадзора Белгородской области.