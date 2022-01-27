Каким будет последний день рабочей недели в Белгородской области

В Белгородской области завтра немного потеплеет. В пятницу, 28 января, в регионе ожидается облачная погода. Ночью и днем, по прогнозам синоптиков, будет идти небольшой снег. Ветер обещают южный. Его скорость составит восемь-тринадцать метров в секунду.

Ночью термометры покажут от минус восьми до минус тринадцати градусов. Днем столбики поднимутся до отметки минус четыре плюс один.

В Белгороде ночью будет от восьми до десяти градусов мороза. Днем в столице региона ожидается от одного до трех градусов мороза.