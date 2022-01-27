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Общество27 января 2022 14:22

Каким будет последний день рабочей недели в Белгородской области

Синоптики обещают небольшие осадки и до одного градуса тепла
Анастасия Лемешко
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В Белгородской области завтра немного потеплеет. В пятницу, 28 января, в регионе ожидается облачная погода. Ночью и днем, по прогнозам синоптиков, будет идти небольшой снег. Ветер обещают южный. Его скорость составит восемь-тринадцать метров в секунду.

Ночью термометры покажут от минус восьми до минус тринадцати градусов. Днем столбики поднимутся до отметки минус четыре плюс один.

В Белгороде ночью будет от восьми до десяти градусов мороза. Днем в столице региона ожидается от одного до трех градусов мороза.

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