Первые в Белгородской области случаи омикрона выявили в местной лаборатории

О первых случаях омикрона в Белгородской области стало известно 27 января. На сегодняшний день выявлено четырнадцать фактов заражения. Исследования проводились в региональной лаборатории.

- Мы запустили первую тест-систему на омикрон в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» и выявили 14 человек с новым геновариантом, - сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской области Елена Оглезнева.

На сайте областного правительства сообщается, что сейчас в лаборатории ждут поставку дополнительных тест-систем. Жителей региона ежедневно проверяют на коронавирус. В сутки проводится до 10 тысяч исследований. Часть положительных проб отправляли в лабораторию в Оболенске. Теперь выборочная проверка на омикрон будет проводиться в Белгородской области.

Несмотря на некоторый рост, показатели заболеваемости в регионе остаются ниже общероссийских. Будут ли в Белгородской области вводить новые ограничения, зависит от развития ситуации.

- Министерство здравоохранения совместно с медицинскими организациями региона будет следить за обстановкой на местах, чтобы понимать, какие меры нам нужны, чтобы снизить рост заболеваемости, - отметил министр здравоохранения области Андрей Иконников.

В регионе продолжается прививочная кампания. Первый компонент вакцины получили уже 1042440 белгородцев. Полностью завершили иммунизацию 957484 человека.