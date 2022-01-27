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Общество27 января 2022 11:50

В Белгородской области за год планируют отремонтировать шесть автомобильных мостов и путепроводов

В 2022-м в регионе собираются привести в нормативное состояние не менее 134 километров дорог
Анастасия Лемешко
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В правительстве Белгородской области рассказали, какие дороги в регионе планируется отремонтировать в этом году. По многочисленным просьбам местных жителей в порядок приведут участок от поселка Северный до конечной маршрута № 105. Его протяженность составляет 1,2 километра. Эта автодорога соединяет основную транспортную магистраль и несколько садоводческих товариществ, поэтому является весьма востребованной.

Еще один объект - автодорога «Октябрьская Готня - станция Кулиновка» в Борисовском районе. Его протяженность составляет 4,3 километра.

В 2022 году в нормативное состояние планируют привести не менее 97 участков дорог общей протяженностью 134 километра. Отремонтируют, в частности, шесть мостов и путепроводов. Среди них - мост в Алексеевке, расположенный на улице Мостовой, через реку Тихая Сосна. Напомним, в 2021 году здесь обрушились перила. Обновят также три моста в Белгороде — два в районе «Волны» и на улице Студенческой через жд пути, путепровод в Новом Осколе и мост в Борисовке.

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