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Здоровье27 января 2022 10:48

В Белгородской области коронавирус погубил уже больше 1900 человек

Только за минувшие сутки умерли шестеро
Анастасия Лемешко
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По данным на 27 января, за прошедшие сутки в Белгородской области коронавирусом заболели 298 человек. Выздоровели 316 . Умерли шесть. Это жительница Белгорода 1960 года рождения, два жителя Старооскольского городского округа 1946 и 1952 годов рождения, две жительницы и один житель Губкинского городского округа 1934, 1937 и 1959 годов рождения.

Госпитализированы сейчас 861 человек с COVID-19. На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 38. Амбулаторно лечение проходят 4895 пациентов.

Всего с начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 85753 человека. Вылечились 78095. Умерли 1902. Уже через неделю-две в регионе ожидается новая волна заболевания.

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