Под Белгородом пожарные спасли мужчину, которому огонь отрезал выход из дома

фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

Пожар произошел днем 26 января на переулке 4-й Новоездоцкий в Валуйках. Очевидцы сообщили в службу спасения, что из-под крыши жилого дома валят клубы дыма. Пожарный караул был на месте уже спустя четыре минуты.

- Как оказалось, горели коридор, жилая и ванная комнаты. Огонь отрезал путь к выходу и находившийся внутри мужчина лишился возможности покинуть дом самостоятельно, - сообщили в ГУ МЧС России по Белгородской области.

Звено газодымозащитной службы проникло в жилище через окно. Пожарные приступили к разведке и тушению. В дальней комнате им удалось обнаружить мужчину 1976 года рождения. Сотрудники МЧС спасли его из огня.

По данным ведомства, дом серьезно пострадал. До близстоящих построек пламя добраться не успело. Предполагаемая причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.