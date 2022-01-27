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Общество27 января 2022 7:39

В Белгороде на фасаде шести многоквартирных домов обнаружили рекламу наркотиков

Не уследивших за их появлением работников управляющих компаний привлекли к дисциплинарной ответственности
Анастасия Лемешко
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На фасадах шести жилых многоквартирных домов на улицах Костюкова, Губкина и Шаландина в городе Белгороде обнаружили рекламу наркотиков. Надписи содержали, в частности, ссылки на интернет-ресурсы, специализирующиеся на распространении запрещенных веществ.

По данным прокуратуры области, в адрес пяти управляющих компаний, в обязанности которых входит обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания, а также надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, в том числе фасадов зданий, были внесены представления. Трое сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности. Незаконно появившиеся надписи уже удалили.

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