В Белгороде на фасаде шести многоквартирных домов обнаружили рекламу наркотиков

На фасадах шести жилых многоквартирных домов на улицах Костюкова, Губкина и Шаландина в городе Белгороде обнаружили рекламу наркотиков. Надписи содержали, в частности, ссылки на интернет-ресурсы, специализирующиеся на распространении запрещенных веществ.

По данным прокуратуры области, в адрес пяти управляющих компаний, в обязанности которых входит обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания, а также надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, в том числе фасадов зданий, были внесены представления. Трое сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности. Незаконно появившиеся надписи уже удалили.