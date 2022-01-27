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Общество27 января 2022 7:27

Белгородца оштрафовали за экстремистский комментарий в соцсети

Его автором оказался 43-летний житель областного центра
Анастасия Лемешко
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Комментарий экстремистского содержания в одной из социальных сетей обнаружили сотрудники прокуратуры города Белгорода. Он был оставлен под видеороликом о несанкционированных акциях протеста. Правоохранители установили личность автора. В ходе проверки выяснилось, что комментарий написал 43-летний житель областного центра.

По данным прокуратуры Белгородской области, мужчину привлекли к административной ответственности по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Ему назначили наказание в виде штрафа в сумме 10 тысяч рублей.

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