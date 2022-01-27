В Белгородской области 18-летний водитель «Газели» насмерть сбил двух женщин

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Трагедия произошла в среду, 26 января, в Старооскольском городском округе. По предварительным данным, около 19 часов 40 минут в селе Шаталовка 18-летний водитель автомобиля «ГАЗ - 2705» двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением. В результате он не справился с управлением и сбил двух женщин 53 и 55 лет, которые шли ему навстречу по краю проезжей части.

- В результате ДТП пешеходы от полученных травм скончались на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.