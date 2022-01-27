Переводить белгородских школьников на дистанционку пока не планируют

Ждать ли белгородцам новых коронавирусных ограничений и каких? По данным властей, случаев заболевания «омикроном» в регионе пока не выявлено. Это один из тринадцати субъектов, где новый штамм не зафиксирован. Несмотря на увеличение числа заболевших COVID-19, показатели ниже общероссийских. Количество госпитализированных пока не растет. Однако, по данным областного минздрава, амбулаторное звено уже почувствовало усилившуюся нагрузку.

Специалисты не рассчитывают на то, что «омикрон» обойдет Белгородскую область стороной, тем более что в соседних регионах он уже циркулирует. Новую волну прогнозируют через одну-две недели. В связи с этим региональный Роспотребнадзор выступил с рядом инициатив. В ведомстве считают необходимым усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальным дистанцированием, а также ограничить проведение массовых мероприятий. Предприятиям рекомендуют по возможности перевести 30 процентов сотрудников на удаленный режим. Сообщается, что отправлять на дистанционку школьников и закрывать детсады пока нет необходимости.