Под Белгородом задержали пьяного водителя «КамАЗа»

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Вечером 25 января на трассе «Белгород – М-4 «Дон», в районе села Клиновец Корочанского района, внимание экипажа ДПС привлек грузовик. Как сообщили в пресс-службе областного Управления МВД, водитель «КамАЗа» нарушил правила дорожного движения. Сотрудники ГИБДД остановили грузовик и заметили, что находящийся за рулем мужчина явно нетрезвый. Сам он не слишком разборчиво попытался объяснить полицейским, что выпивал, но когда-то давно. Правда, из его речи сложно понять, сколько именно времени прошло с застолья. Судя по результатам, освидетельствования немного.

У автомобилиста установили состояние опьянения и составили в отношении него протокол за нетрезвое вождение. Мужчине грозит штраф в тридцать тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.