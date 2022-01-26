В Белгородской области во время пожара погибла пенсионерка

По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Вчера, 25 января, в 8:28 поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном в селе Череново Ивнянского района. К месту происшествия незамедлительно был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 23.

Огнем в результате происшествия были повреждены два коридора на площади 20 квадратных метров. К сожалению, во время пожара погибла собственница дома – женщина 1940 года рождения.

По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.