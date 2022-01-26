В Белгородской области открыли «Студенческий Олимп»

Между студентами и командой администрации района, которую возглавил глава администрации района Сергей Бикетов, прошла игра в волейбол, победу в которой одержали обучающиеся техникума. Фото пресс-службы администрации Волоконовского района.

В Волоконовском районе открыли «Студенческий Олимп». Мероприятие приурочили ко Дню российского студенчества. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На «Олимпе» в Ютановском агромеханическом техникуме им. Е.П. Ковалевского разместили фотографии лучших студентов, проявивших себя в различных сферах жизни техникума. Среди номинаций: «Учение для жизни», «Лучший по специальности», «Активист года», «Золотой голос техникума», «Творческая личность» и т.д.

После торжественной части мероприятия между студентами и командой администрации района, которую возглавил глава администрации района Сергей Бикетов, прошла игра в волейбол, победу в которой одержали обучающиеся техникума.