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Общество26 января 2022 11:09

В Белгородской области открыли «Студенческий Олимп»

Мероприятие приурочили ко Дню российского студенчества
Алексей СЕРГУНИН
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Между студентами и командой администрации района, которую возглавил глава администрации района Сергей Бикетов, прошла игра в волейбол, победу в которой одержали обучающиеся техникума. Фото пресс-службы администрации Волоконовского района.

Между студентами и командой администрации района, которую возглавил глава администрации района Сергей Бикетов, прошла игра в волейбол, победу в которой одержали обучающиеся техникума. Фото пресс-службы администрации Волоконовского района.

В Волоконовском районе открыли «Студенческий Олимп». Мероприятие приурочили ко Дню российского студенчества. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На «Олимпе» в Ютановском агромеханическом техникуме им. Е.П. Ковалевского разместили фотографии лучших студентов, проявивших себя в различных сферах жизни техникума. Среди номинаций: «Учение для жизни», «Лучший по специальности», «Активист года», «Золотой голос техникума», «Творческая личность» и т.д.

После торжественной части мероприятия между студентами и командой администрации района, которую возглавил глава администрации района Сергей Бикетов, прошла игра в волейбол, победу в которой одержали обучающиеся техникума.