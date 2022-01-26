Уже 1896 жителей Белгородской области умерли от коронавируса

Днем ранее умерли семь человек, а 23 января – пять.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались пять человек. Это жительница Белгорода 1938 года рождения, проходившая лечение в Борисовской ЦРБ, житель Старооскольского городского округа 1939 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.
Также среди скончавшихся - три жительницы Белгорода 1941, 1934 и 1939 годов рождения. Все они проходили лечение в белгородской городской больнице №2.
Напомним, что днем ранее умерли семь человек, а 23 января – пять.
Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 1896 человек.
Как сообщалось ранее, 25 января в регионе положительный тест на COVID-19 сдали 275 человек, а от коронавируса вылечился 281 житель региона.