Уже 1896 жителей Белгородской области умерли от коронавируса

Днем ранее умерли семь человек, а 23 января – пять. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались пять человек. Это жительница Белгорода 1938 года рождения, проходившая лечение в Борисовской ЦРБ, житель Старооскольского городского округа 1939 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - три жительницы Белгорода 1941, 1934 и 1939 годов рождения. Все они проходили лечение в белгородской городской больнице №2.

Напомним, что днем ранее умерли семь человек, а 23 января – пять.

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 1896 человек.

Как сообщалось ранее, 25 января в регионе положительный тест на COVID-19 сдали 275 человек, а от коронавируса вылечился 281 житель региона.