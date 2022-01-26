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Общество26 января 2022 9:55

В Белгороде парковки 120 дней в 2022 году будут бесплатными

В парковочных карманах оставить машину без оплаты можно будет в праздники и выходные
Анастасия Лемешко
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Белгородское парковочное пространство разработало в помощь водителям календарь бесплатных парковок. фото: с сайта администрации г. Белгорода.

Белгородское парковочное пространство разработало в помощь водителям календарь бесплатных парковок. фото: с сайта администрации г. Белгорода.

Белгородское парковочное пространство разработало в помощь водителям специальный календарь. В нем зеленым цветом обозначены дни бесплатной парковки. Всего их в 2022 году будет 120.

- Оставить машину без оплаты можно будет в выходные и праздничные дни на парковочных карманах вдоль улично-дорожной сети. Таких в городе 231, - сообщается на сайте администрации города Белгорода.

В мэрии также уточнили, что плоскостные парковки в эти дни останутся платными. Они продолжат работать по действующим тарифам.