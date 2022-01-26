Еще 281 белгородец победил коронавирус

За сутки число выздоровевших выросло на пять. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки от коронавируса вылечился 281 житель региона. Это на пять больше, чем за 24 января, и на 191 – чем за 23 января.

Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса вылечились 77779 человек.

Тем временем 11818 белгородцев находятся на самоизоляции, 25435 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 258564 - сняты с самоизоляции.

Напомним, что за минувшие сутки еще 275 жителей региона заболели ковидом.