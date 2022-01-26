Участники детского вокального казачьего коллектива "Гутарики". Фото Центра казачьей культуры Борисовского района "Казачий стан".

В Белгородской области прошел онлайн-флешмоб #вареникиизБелОГОрья. Его участниками стали воспитанники детских садов региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Родителям было предложено выставить фото и видео процесса приготовления вареников в соцсетях, рассказать, что они принимают участие во флешмобе, отметить аккаунт Белгородского центра туризма @belogorie.invite и поставить хэштег #вареникиизБелОГОрья – именно по нему организаторы отслеживали конкурсантов.

В онлайн-флешмобе приняли участие более 130 детей из 47 детских садов из Белгорода, Шебекинского горокруга, Белгородского и Борисовского районов. Все они получили сертификаты на скидку в аквапарк.