С 26 января белгородцы смогут летать в Ростов

Перелеты осуществляются по специальному тарифу, согласно которому стоимость билета не должна превышать 3225 рублей в экономклассе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня стартуют полеты по субсидированному направлению Белгород – Ростов-на-Дону. Пока запланирован один рейс в неделю – по средам. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Перелеты осуществляются компанией «Азимут» по специальному тарифу, согласно которому стоимость билета не должна превышать 3225 рублей в экономклассе. Вылет из Белгорода запланирован в 13:05, из ростовского аэропорта Платов – в 10:20. Время в пути займет полтора часа.

На данный момент Росавиация подтвердила запуск субсидированных рейсов из белгородского аэропорта по семи направлениям. Уже стартовала полетная программа в Самару (четверг, понедельник). Сохранены рейсы в Казань (среда и воскресенье), Екатеринбург (понедельник, пятница) и Минводы (суббота, вторник). Также по спецтарифу можно будет улететь в Нижний Новгород и Мурманск.

Отметим, в 2021 году субсидированными рейсами перевезено 30,5 тысяч человек. Общий пассажиропоток через международный аэропорт Белгорода составил 582 531 человек.