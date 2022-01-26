Белгородские волейболисты заняли третье место на турнире в Калининграде

Лучшим нападающим турнира был признан белгородец Глеб Стефанович. Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

В Калининграде завершился традиционный юношеский волейбольный турнир «Локоволей-2021» среди спортсменов 2005 – 06 гг. рождения. Впервые в этих соревнованиях принимали участие белгородские волейболисты. Они представляли третью команду клуба и местную волейбольную школу.

Белгородцы начали с трех уверенных побед с одинаковым счетом 2:0. Были обыграны сверстники из Уфы, Санкт-Петербурга и Новокуйбышевска. Затем последовали поражения от Челябинска (1:2) и Калининграда (1:2). В своей группе наши ребята заняли второе место после Челябинска, и вышли в плей-офф на Нижний Новгород, который прошли со счетом 2:0.

В полуфиналах сошлись Белгород – Кемерово и Челябинск – Новосибирск. Белгородцы уверенно начали матч, выиграв первый сет, но затем инициативу прочно захватили соперники и, выиграв два сета подряд, первыми вышли в финал. Аналогичная картина была и в другом полуфинале, где после разгромного проигрыша Челябинск не оставил шансов 10-кратному победителю этого турнира. В матче за третье место Белгород в двух партиях переиграл Новосибирск.

- Впечатления позитивные – турнир классный! – признался главный тренер белгородской команды Константин Лесик. - Мы на нем впервые. Ребята получили необходимый опыт, будем уже делать выводы и готовиться к следующим играм. Надеялись, что получится получше выступить, но так сложилась судьба. Бронза – это тоже хороший результат. Для меня лично это первая медаль именно в тренерской карьере. Совсем недавно работаю с этими ребятами, рад, что у нас получилось создать настоящую команду. Цель для нас с новыми руководителями - готовить новую, перспективную молодежь для основной команды. Также мы стараемся наладить взаимодействие и с остальными клубами - стараемся создать позитивную атмосферу внутри нашей волейбольной семьи, сплотить всех тренеров и игроков.

Финал также завершился в двух партиях: команда Челябинска не оставила шансов кемеровским игрокам, став чемпионом турнира.

Отметим, что лучшим нападающим турнира был признан белгородец Глеб Стефанович.