Белгородские приставы вернули работнице крестьянского хозяйства задолженность по заработной плате

Работодатель не выплачивал заработную плату своей сотруднице в полном объеме, поэтому гражданка обратилась в суд. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Судебные приставы Ровеньского района вернули работнице крестьянского хозяйства задолженность по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Между жительницей поселка Ровеньки и индивидуальным предпринимателем, главой крестьянского хозяйства был заключен трудовой договор, на неопределенный срок, в соответствии с которым женщина была принята на должность заведующей молочно-товарной фермой. Работодатель не выплачивал заработную плату своей сотруднице в полном объеме, поэтому гражданка обратилась в суд.

Ровеньской районный суд обязал взыскать с ИП в пользу работницы оплату сверхурочной работы и работы в праздничный день, проценты за задержку выплаты заработной платы, доплату компенсации за неиспользованный отпуск, проценты за задержку окончательного расчета при увольнении и компенсацию морального вреда. Общая сумма составила 58 тысяч рублей.

Как только судебный пристав-исполнитель уведомил предпринимателя о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что за неисполнение решения суда будут применены меры принудительного исполнения, то задолженность была выплачена в полном объеме.