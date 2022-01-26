В 2021-м году белгородские аграрии приобрели более 980 единиц сельхозтехники и оборудования

В общей сложности в прошлом году закуплено техники на 116 единиц больше, чем в 2020 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2021 году сельхозтоваропроизводители региона закупили новые сельхозмашины и специализированное оборудование на общую сумму более 5,8 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

За год было приобретено более 980 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, среди них – 202 трактора и 96 комбайнов. В общей сложности в прошлом году закуплено техники на 116 единиц больше, чем в 2020 году.