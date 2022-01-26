Павел Тетюхин продлил контракт с «Белогорьем» до 2024 года

Павел Тетюхин (справа) без раздумий поставил подпись под новым контрактом. Фото с официального сайта ВК "Белогорье".

Доигровщик «львов» Павел Тетюхин будет играть в Белгороде как минимум еще два сезона –он продлил контракт с клубом до 2024 года.

Павел дебютировал в «Белогорье» в 16-летнем возрасте, когда 26 марта 2017 года вышел в стартовом составе на матч с казанским «Зенитом». Это первый случай в российской суперлиге, когда в одной команде одновременно на площадке находились отец и сын – другим доигровщиком «Белогорья» в стартовой шестерке был как раз Сергей Тетюхин.

В 2019 году Тетюхин-младший выиграл с «Белогорьем» Кубок вызова. С сезона 2020/21 Павел является игроком стартового состава «Белогорья» и одним из лидеров команды.

Летом прошлого года был приглашен в мужскую сборную России, в составе которой дебютировал на чемпионате Европы-2021 в игре с Турцией 2 сентября.

В нынешнем чемпионате Павел является вторым бомбардиром «Белогорья». На счету доигровщика «львов» 149 (3,24 за сет) очков в 12-ти матчах первого круга суперлиги. Также на счету Тетюхина 14 очков с подачи (0,3 эйса за сет) и 12 блоков. В атаке эффективность белгородца составляет 48%, плюс он один из лучших в чемпионате на приеме, замыкая тройку лучших, кто принимал не менее сотни раз, с показателями положительного приема и идеальной доводки 55/20.

- Над предложением продлить контракт долго не думал, - признался Павел Тетюхин. - Долгого разговора с руководством у нас не было. Я очень рад, что остаюсь! Это мой дом, родной клуб. Я очень надеюсь, что в ближайшие годы мы достигнем больших успехов, чем в последнее время, когда много что не получалось. У меня не было мысли покинуть клуб, поэтому это был только вопрос времени, когда я продлил бы контракт, и вот в ближайшие два года я буду в Белгороде. И этому я очень рад!