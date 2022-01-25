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Общество25 января 2022 15:31

Жительнице Белгородской области сломали ребро черенком от лопаты

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы
Анастасия Лемешко
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Инцидент произошел в Ровеньском районе. По предварительным данным, у 63-летней женщины на улице произошел конфликт с нетрезвым ранее судимым 34-летним местным жителем. Во время словесной перепалки мужчина ударил оппонентку черенком от лопаты. Пострадавшая обратилась за помощью к медикам. Выяснилось, что у нее сломано ребро.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.