Куда обращаться жителям Белгорода для получения выплат за крепкий брак

Напомним, с 1 января в регионе начал действовать закон о премиях к золотой, бриллиантовой и благодатной свадьбам. Парам, прожившим вместе 50 лет, полагается 10 тысяч рублей. За 60 лет совместной жизни – 15 тысяч рублей. Тем, кто в браке уже 70 лет – 20 тысяч рублей. Рассчитывать на такое финансовое поощрение могут супруги, которые прожили в регионе не меньше двадцати лет.

В мэрии рассказали, куда обращаться жителям областного центра для получения премии за крепкий брак. Оформить ее можно по средам в Центре социальных выплат (ул. Князя Трубецкого, д.62) с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов. Для уточнения информации звоните по телефонам: +7 (4722) 32–61–61, +7 (4722) 33–43–05.