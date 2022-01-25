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Здоровье25 января 2022 14:34

Росздравнадзор проверит ковидный роддом под Белгородом после публикаций о смертях пациенток

Ведомство даст оценку организации медицинской помощи женщинам
Анастасия Лемешко
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После публикаций о смертях в ковидном роддоме под Белгородом сразу несколько ведомств начали проверки. Напомним, помощь беременным женщинам с симптомами коронавируса в регионе оказывают на базе Шебекинской центральной районной больницы.

Изначально появились сообщения о том, что за год в ковидном центре скончались семь пациенток. В ряде случаев умирали и младенцы. После публикаций региональный Следком сообщил о проведении проверки. Разбираться в сложившейся ситуации будут и специалисты Росздравнадзора.

- Территориальный орган Росздравнадзора по Белгородской области проверит организацию медицинской помощи беременным женщинам в ковидном роддоме Белгородской области, где, по сообщениям СМИ, в период с сентября 2021 года по январь 2022 года зафиксировано десять смертей матерей, - сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.