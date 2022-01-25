В Белгородской области на реализацию программ в сфере ЖКХ выделят порядка 20 миллиардов рублей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и его заместитель Константин Полежаев обсудили планы по развитию ЖКХ. В этом году на реализацию различных программ в этой сфере выделят порядка 20 миллиардов рублей.

В планах отремонтировать 24 общежития со статусом многоквартирных домов. Сообщается, что в муниципалитетах провели мониторинг технического состояния зданий. Из 227 остро нуждаются в реконструкции 58. Работы начнутся уже в марте. На эти цели из областного бюджета направят 1 миллиард рублей. Завершить работы планируют до 1 ноября 2022 года.

Из аварийного жилья собираются переселить 2313 человек. Ожидается, что в новые квартиры белгородцы въедут до 15 декабря 2022 года.

В регионе будут продолжены работы по утеплению фасадов и капитальному ремонту многоквартирных домов. Финансирование проекта в этом году составит больше 6 миллиардов рублей.

- На эти средства будут проведены работы в 282 домах. Утеплят фасады 2022 года, которые готовились к капремонту, и дома, в которых капремонт проводился в 2019 и 2020 годах. Все работы должны быть завершены до 1 ноября, - сообщается на сайте губернатора и правительства области.

Еще 7,5 миллиардов рублей потратят на модернизацию водоснабжения. Работы проведут во всех районах. Глава региона Вячеслав Гладков пообещал контролировать ход реализации программы во время рабочих поездок по области.