В Белгородской области «Ковивака» нет, но запасов вакцины хватает

На 25 января в Белгородской области первым компонентом вакцины привились уже 1039604 человека. Полностью прошли иммунизацию 953420 жителей региона. При этом количество желающих сделать прививки растет. За сутки оба показателя увеличились на 1200 и 2233 человека соответственно.

- Если за предыдущую неделю с 17 по 23 января у нас привилось 10 тысяч человек первым компонентом, то до этого за неделю было 7 тысяч, то есть уже на три тысячи больше, рост виден. Также стало гораздо больше ревакцинированных, - отметил министр здравоохранения области Андрей Иконников.

Прироста госпитализированных в регионе пока не наблюдается. Коечный фонд остается неизменным. Вместе с тем регион уже принял ряд мер, на случай если количество заболевших начнет резко увеличиваться.

Медучреждения обеспечены необходимым запасом вакцины. На сайте правительства региона сообщается, что нет только препарата «Ковивак». Однако на ход вакцинации это не влияет.

- Решение, какой вакциной прививаться, принимает врач. Это лекарственный препарат и назначение этого препарата регламентируется законодательством РФ. В медучреждениях у нас обеспечен достаточный запас Эпивак короны, – обратил внимание белгородцев Андрей Иконников.

При первых симптомах медики рекомендуют не медлить с обращением к врачу. Белгородцев с признаками ОРВИ готовы принять в шестой поликлинике. Кроме того, во всех поликлиниках региона функционируют кабинеты неотложной помощи.