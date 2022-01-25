В Белгороде таксиста подозревают в краже денег у пассажирки

С заявлением о краже денег в полицию обратилась тридцатилетняя жительница Белгорода. Она сообщила, что у нее похитили пятнадцать тысяч рублей. В причастности к их пропаже подозревают 37-летнего водителя такси, который накануне подвозил женщину. По предварительным данным, по дороге ей стало плохо. Белгородка попросила остановить машину и вышла подышать свежим воздухом. В этот момент злоумышленник вытащил все наличные из ее сумки. Пропажу пассажирка обнаружила только дома.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.