Портрет явления: 60% россиян против ЕГЭ

Опрос на тему образования был проведен сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

Хотя Единый государственный экзамен существует в России уже почти 13 лет, отношение большинства наших сограждан к нему остается негативным. Только 7% назвали себя его сторонниками, еще 25% относятся к ЕГЭ нормально, потому что «к нему уже все привыкли».

Говоря о финансовой стороне дальнейшего образования, отметим, что лишь половина россиян не платит за учебу в вузе. А что касается возможностей, то только 46% заявили, что у них достаточно денег на это. 10% россиян воспользовались кредитом.

Поголовное большинство - 82% респондентов – высказались за то, чтобы государство оказывало адресную финансовую помощь абитуриентам из малоимущих семей ради принципа равенства возможностей на получение высшего образования.

Такое же единодушие и в вопросе подработки: 88% считают, что в годы учебы студенты должны подрабатывать. По мнению 36%, это обеспечит финансовые потребности, а 30% полагают, что работа научит зарабатывать деньги. Если же говорить о сумме, то более половины респондентов (51%) считают, что современному студенту в России для нормальной жизни достаточно иметь доход от 15 до 30 тысяч в месяц.