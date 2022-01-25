За день белгородцы перевели мошенникам около пяти миллионов рублей

В Белгородской области только за прошедшие сутки зарегистрировали пятнадцать случаев мошенничества. При этом семь преступлений относятся к категории тяжких, пять – средней тяжести, три – небольшой тяжести. Общая сумма ущерба, причиненного аферистами жителям региона, составила 4 900 346 рублей. Из них 2 188 268 рублей белгородцы взяли в кредит.

Один из пострадавших от действий мошенников – 36-летний житель Ракитянского района. Мужчина нашел на одном из сайтов объявление о продаже баллонов для заправки кондиционеров. Его привлекла цена. К тому же продавец обещал приятный бонус – доставку товара из Уфы в Белгород. Оговорив условия сделки, житель региона перевел стопроцентную предоплату, которая составила 1 780 000 рублей. Получив деньги, продавец на связь больше не вышел.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Полиция призывает белгородцев не терять бдительности и напоминает, что сайты объявлений часто используются преступниками для проведения таких махинаций. Решив сделать заказ через Интернет, отдавайте предпочтение проверенным продавцам. Не лишним будет убедиться в наличии товара. Для этого можно попросить продавца сфотографировать его с разных ракурсов.

- Не спешите вносить предоплату, договоритесь об оплате товара наложенным платежом при получении или воспользуйтесь услугой «Безопасная сделка», которая позволяет сохранить денежные средства до момента получения товара и подтверждения его соответствия. При покупке или продаже товара через Интернет никому не сообщайте цифры, напечатанные на обратной стороне банковской карты, а также поступающие в смс-сообщениях пароли, - напомнили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.