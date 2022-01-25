В среду в Белгородской области ожидается небольшой снег и гололедица

В среду, 26 января, в Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. По прогнозам синоптиков, ожидается небольшой снег. Участников дорожного движения спасатели также предупреждают о возможной гололедице.

Ветер будет дуть юго-западный, днем с переходами на северо-западный. Скорость составит 4-9 метров в секунду. Погода в регионе сохранится морозная. Ночью обещают от минус 9 до минус 14 градусов. Днем – от 5 до 10 градусов мороза.

В Белгороде ночью будет минус 9 – минус 11 градусов. Днем от 6 до 8 градусов мороза.