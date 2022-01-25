Прокуратурой проводится проверка по публикации об отравлении собак в приюте под Белгородом

После публикации об отравлении собак под Белгородом прокуратура организовала проведение проверки. Сообщается, что жертвами стали больше двадцати животных. Это питомцы частного приюта, расположенного в Ближней Игуменке. Кто виновен в случившемся, пока неизвестно.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка причинам гибели животных, условиям их содержания, соответствии частного приюта требованиям санитарно-эпидемиологических и ветеринарных норм, - сообщается на сайте прокуратуры Белгородской области.