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Общество25 января 2022 12:36

Прокуратурой проводится проверка по публикации об отравлении собак в приюте под Белгородом

В ней сообщается, что жертвами стали больше двадцати животных
Анастасия Лемешко
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После публикации об отравлении собак под Белгородом прокуратура организовала проведение проверки. Сообщается, что жертвами стали больше двадцати животных. Это питомцы частного приюта, расположенного в Ближней Игуменке. Кто виновен в случившемся, пока неизвестно.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка причинам гибели животных, условиям их содержания, соответствии частного приюта требованиям санитарно-эпидемиологических и ветеринарных норм, - сообщается на сайте прокуратуры Белгородской области.