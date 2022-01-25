Инженерной службой белгородской Росгвардии за год уничтожено больше 120 единиц взрывоопасных предметов

Свое 75-летие отметила инженерная служба Росгвардии. Это ведомство одно из самых молодых в стране. Однако сама служба ведет историю с 1947 года. Изначально она входила в структуру Главного управления внутренних войск МВД СССР. Сегодня подразделения инженерной службы являются одними из самых востребованных и технически оснащенных в Росгвардии. В их составе – специалисты самой высокой квалификации. Среди них – взрывотехники и кинологи.

Инженерно-техническое отделение есть и в белгородском ОМОНе. На его вооружении – передвижной комплекс для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов «Аракс». Это несколько десятков единиц различного оборудования, в том числе приборы для поиска и изучения обнаруженных объектов.

Задачи, которые выполняют сотрудники этого отделения, нередко связаны с риском для жизни. Ведь именно их в первую очередь привлекают при обнаружении подозрительных предметов.

- Только в прошлом году сотрудниками инженерно-технического отделения белгородского ОМОН «Острог» осуществлено около 200 выездов, идентифицировано порядка 3 тысяч единиц боеприпасов и взрывоопасных предметов, уничтожено свыше 120 единиц взрывоопасных предметов и почти 9 килограмм взрывчатых веществ, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Белгородской области.

Верность служебному долгу они не раз доказывали и в ходе контртеррористических операций. Двое сотрудников инженерно-технического отделения белгородского ОМОНа имеют государственные награды. Начальник отделения Вадим Серых удостоен ордена Мужества, медалей «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка», «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.