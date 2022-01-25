Под Белгородом сотрудники МЧС спасли зажатого в автомобиле после столкновения с тягачом водителя

фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

ДТП произошло около десяти утра 24 января в районе поворота на хутор Коренек в Губкинском городском округе. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, по предварительным данным, 32-летний водитель «Рено Дастер» двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением. В итоге он не справился с управлением, выехал на встречную и столкнулся с тягачом «Рено Магнум» под управлением 58-летнего мужчины.

После удара «Рено Дастер» перевернулся, а водитель оказался зажатым в автомобиле. По данным ГУ МЧС России по Белгородской области, спасатели извлекли его из искореженной машины при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи.