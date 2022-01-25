В Белгороде прокуратура проведет проверку по факту нахождения школьницы на козырьке балкона

Напомним, 24 января на улице Губкина в Белгороде едва не случилась трагедия. Прохожие заметили на козырьке балкона, расположенного на одиннадцатом этаже, двенадцатилетнюю девочку, и сообщили о ней в службу спасения. К счастью, оперативно прибывшие на вызов спасатели не позволили ребенку сорваться вниз. Сотрудники МЧС помогли девочке вернуться назад в квартиру.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, по факту нахождения ребенка в опасности организована проверка. В ведомстве пообещали дать оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнению законными представителями школьницы своих обязанностей.